Vali Çiftçi, Fuarı Ziyaret Etti

Vali Mustafa Çiftçi, 2-7 Eylül tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etti. Fuarda stantları tek tek gezen Vali Çiftçi, tarım ve hayvancılık sektöründeki yeni teknolojiler, ekipmanlar ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİNE DİKKAT

Çiftçiler ve firma temsilcileriyle görüşen Vali Çiftçi, Erzurum’un tarım ve hayvancılık potansiyeline vurgu yaparak fuarın bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Fuara, yurt içinden ve yurt dışından birçok sektör temsilcisi katıldı. Geniş bir yelpazede modern tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, organik tarım ürünleri ve yerli üretim teknolojileri sergilendi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Vali Çiftçi, fuarın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür etti.

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

