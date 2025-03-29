Vali Çiftçi Gönüllü Anneler İftarında

VALİ ÇİFTÇİ İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Gönüllü Anneler Derneği’nin organize ettiği iftar programına katıldı. İftar etkinliğinde Vali Çiftçi’ye, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Onursal Başkanı Gülhan Altınok, Gönüllü Anneler Derneği Erzurum Temsilcisi Ayşegül Dursunoğlu ve derneğin diğer üyeleri eşlik etti.

GÖNÜLLÜ ANNELER DERNEĞİ’NİN ROLÜ

Gönüllü Anneler Derneği, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal dayanışmayı artırma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu program da derneğin gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor. İftar programında, katılımcıların birlik ve beraberlik içinde olmasının önemi vurgulandı.