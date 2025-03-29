Vali Çiftçi’nin Ramazan Bayramı Mesajı

VALİ ÇİFTÇİ, BAYRAM MESAJINI PAYLAŞTI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, mesajında “Ramazan ayı boyunca bizlere rehberlik eden ibadet şuuru, merhamet anlayışı ve paylaşma bilincini sadece bu ayla sınırlı tutmamalı, hayatımızın her anına taşımalıyız” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİ

Vali Çiftçi mesajında, “Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini ibadetlerimizle taçlandırarak, orucun hikmetini idrak etmenin mutluluğu ile sabır, şükür, dayanışma, yardımlaşma ve hoşgörü gibi yüce değerlerle Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Neşe içinde, sağlık ve afiyet dolu nice bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum.” dedi.

BAYRAM VE TOPLUMSAL BAĞLAR

Bayramların, toplumda kardeşlik ve paylaşma duygularının güçlendiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Bu özel günlerde, kırgınlıkları bir kenara bırakarak kalplerimizi sevgiyle doldurmalı; büyüklerimize hürmetimizi, küçüklerimize sevgimizi göstermeliyiz.” şeklinde konuştu. Çiftçi, bu tutumun milletin köklü değerlerini yaşatmak açısından önemini belirtti ve “Bu bilinçle; kimsesizleri gözetmeye, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya ve toplumdaki dayanışma ruhunu diri tutmaya özen göstermeliyiz.” dedi.

YOLCULUK GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bayramların sevdiklerimize kavuşmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “Bu güzel günlerin huzur içinde geçmesi için yola çıkarken dikkatli olmalı, yolculuğumuzu güvenli bir şekilde tamamlamak için trafik kurallarına uymalıyız. Unutmayalım ki sevdiklerimize vereceğimiz en büyük hediye, onlara sağ-salim ulaşmaktır.” uyarısında bulundu.

BARIŞ VE HUZUR DİLEKLERİ

Son olarak, milletin birbirine bağlılığını, yardımseverliğini ve milli birlik ve beraberliğe olan sarsılmaz inancını vurgulayan Vali Çiftçi, “Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyor; Aziz Erzurumluların ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.