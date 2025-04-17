Vali Çiftçi, Turizm Haftası’nı kutladı. Turizm sektörü, ekonomik güçtür. Ülkemizin zenginliklerini tanıtmak şart. Sürdürülebilirlik, turizm için önemlidir.

VALİ ÇİFTÇİ’DEN TURİZM HAFTASI MESAJI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Turizm Haftası”na dair bir mesaj yayınladı. 2025 Turizm Başkenti olarak Erzurum’da bu haftayı kutlamanın sevinç kaynağı olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Turizm sektörünün, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişimleri etkileyebilecek bir güce sahip olduğuna inanıyorum. Bu sektörün gelişmesi için çalışan herkesin çabalarını kutluyorum” dedi. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası”, birçok etkinlikle kutlanıyor ve bu haftanın amacı, vatandaşları ülkenin güzelliklerini keşfetmeye teşvik etmek ve Anadolu’nun tarihi, doğal ve kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmak.

ÜLKENİN TURİZM POTANSİYELİ

Vali Çiftçi, Türkiye’nin köklü kültürel mirası, doğal güzellikleri ve misafirperverliği ile turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı. “Ülkemizdeki bu eşsiz merkezleri tanıtarak potansiyeli katma değere dönüştürmek çok önemli. Son yıllarda turizmde elde edilen başarılar bunun bir göstergesidir. Ekonomi ve istihdama katkısıyla, turizm sektörü her geçen gün daha da büyüyor” diye ekledi. Erzurum’un ise kış turizmi başta olmak üzere farklı turizm alanlarına uygun bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

ORTAK ÇABA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Vali Çiftçi, “Turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, tüm paydaşların ortak çabasıyla mümkün olacaktır. Turizm sektöründe çalışanların emeği, sektörün gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Otelcilerden rehberlere, ulaşım sektöründeki çalışanlardan yerel işletmelere kadar birçok kişi, turizmin temel bileşenlerini oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenerek, doğal kaynakları koruyarak uzun vadede turizmin gelişmesini sağlama hedefinin de önemli olduğuna vurgu yaptı. “Turizmin, kültürel değerlerimizi tanıtma ve toplumsal anlayışı güçlendirme konusundaki katkısını bir kez daha hatırlatıyor; ülkemizin ve şehrimizin sahip olduğu zenginlikleri daha geniş kitlelere ulaştırma temennisiyle, Turizm Haftası kutlu olsun” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.