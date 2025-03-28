Vali Çocuklara İftar Yemeği Ismarladı

İFTAR YEMEĞİ İÇİN DAVET

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, iftara az bir zaman kala Ordu Caddesi’nde karşılaştığı çocuklara iftar yemeği ısmarladı. Vali Aydoğdu, iftardan önce Ordu Caddesi’nde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Orada, arkadaşlarıyla birlikte iftar programı yapan Ali ile karşılaşan Vali, dürüm yemeyi planlayan Ali ve arkadaşlarına iftar yemeği ısmarlamak için teklifte bulundu.

RESTORANDA YER AYIRMA

Ali’nin arkadaşlarını tek tek arayan Vali Aydoğdu, çocukları iftar yemeğine davet etti. Hızla çocuklar için bir restoranda yer ayıran Vali, Ali ve arkadaşlarının güzelce iftar yapmaları için gerekli talimatları verdi. Kısa süre içerisinde valinin davetine icabet eden çocuklar, Vali Aydoğdu’ya teşekkür etti.

FOTOĞRAF İLE ANILAR YARATMA

Vali Aydoğdu, çocukları sosyal medya hesabından da takip ediyor. Çocukların isteği üzerine onlarla fotoğraf çektiren Vali, ardından çocukları iftar yemeği için restorana gönderdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Vali Aydoğdu, kısa zamanda binlerce beğeni ve yorum aldı.