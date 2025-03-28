Vali Coşkun’dan Bayram Tedbirleri Açıklaması

GÜVENLİK TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmeleri amacıyla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca alınacak önlemleri açıklıyor. Vali Coşkun, bayram süresince 6 bin 626 personelin mesai yapacağını belirtti.

SAYILARLA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ramazan Bayramı için alınacak güvenlik tedbirlerine değinen Vali Coşkun, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 sabit ve 130 şok uygulama noktasında toplam 2282 personel görev alacağını, bunun yanı sıra 497 trafik personeli, 109 trafik aracı, 148 diğer ekip aracı, 41 motosiklet ve 2 drone kullanılacağını ifade etti. Ayrıca Denizli İl Jandarma Komutanlığı, asayiş için 696 tim/unsur ve 698 uygulama noktasında 2744 personel, 727 araç ve 8 drone ile tedbir alırken, trafik için ise 445 tim ile 1103 personelin bulunduğu, 427 araç ve 36 hava aracı (drone, cyrokopter vb.) kullanacağını açıkladı.

VATANDAŞLARA BAYRAM DİLEKLERİ

Bütün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Coşkun, “Bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diler, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına hassasiyetle uymaları gerektiğini hatırlatırım. Bu vesileyle Aziz Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlık ve esenlikler dilerim” şeklinde ifadelerde bulundu.