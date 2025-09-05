Vali Coşkun, Vılcınskas’ı Ağırladı

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONUNDAN ZİYARET

Denizli’ye sergi açılışı için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret ediyor. Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın gerçekleşecek olan “AB-TR Kültürel Miras Sergisi” kapsamında bu kente adım atıyor.

KENT HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, Vılcınskas’a Denizli hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu ziyaret, kültürel mirasın önemini vurgulayan etkinlikler açısından büyük bir anlam taşıyor.