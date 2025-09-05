Haberler

Vali Coşkun, Vılcınskas’ı Ağırladı

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONUNDAN ZİYARET

Denizli’ye sergi açılışı için gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret ediyor. Vılcınskas, Çal ilçesinde yarın gerçekleşecek olan “AB-TR Kültürel Miras Sergisi” kapsamında bu kente adım atıyor.

KENT HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Vali Ömer Faruk Coşkun, Vılcınskas’a Denizli hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu ziyaret, kültürel mirasın önemini vurgulayan etkinlikler açısından büyük bir anlam taşıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanı'na Öcalan'ın beyanlarının değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmasını önerdi.
Danimarka İskoçya Maçı EXXEN’den İzlenir

Danimarka ile İskoçya'nın maçı canlı yayınla izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlandığını ve kesintisiz izleme yöntemlerini araştırıyor. Maç detayları edinilmeye çalışılıyor.

