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Vali Eldivan Hafız Adaylarıyla İftarda Buluştu

VALİ ELDİVAN’DAN KURSÖTLERE DESTEK

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kaleardı Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda eğitim gören hafız adaylarıyla birlikte bir iftar programı düzenliyor. İftar öncesindeki sohbetinde, Vali Eldivan, kursun genel durumu ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Öğrencilerin azmini takdir eden Vali Eldivan, başarılarının devamını diliyor. Program sırasında, Vali Eldivan’a Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Müftüsü de eşlik ediyor.

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