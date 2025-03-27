Haberler

Vali Eldivan, İftar Programında Personelle Buluştu

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Özel İdaresi personelleriyle düzenlenen iftar programında buluştu. Programda Vali Eldivan, köylerde gerçekleştirilen mahalli hizmetlerin önemine dikkat çekti. Özellikle kış aylarındaki zorlu koşullarda karla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ekiplerine olan minnettarlığını dile getirdi ve tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.

ÖNEMLİ İSİMLER EŞLİK ETTİ

Vali Eldivan’a bu etkinlikte Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da katıldı. Bu buluşma, yerel yönetimlerin çalışmalarını desteklemek ve ekipler arasındaki dayanışmayı artırmak adına önemli bir fırsat oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kim Jong-Un, Yeni Askeri Teknolojileri İnceledi

Kuzey Kore, lider Kim Jong-Un'un katılımıyla ilk kez bir erken ihbar ve kontrol uçağını tanıttı ve ordunun dron ve yapay zeka ile güçlendirilmesini istedi.
Haberler

Erzincan’da Kadir Gecesi’nde Camilere Akın

Kadir Gecesi'nde Erzincan'da camiler dolup taştı. Teravih namazının ardından Kur'an okundu, dualar yapıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.