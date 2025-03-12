Vali Eldivan ‘İstiklal Marşı’ Konferansında Konuştu

KONFERANS KATILIMI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu bir konferansa katıldı. Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI

Konferansta emekli Vali ve yazar Adnan Yılmaz, katılımcılara Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı, düşünce dünyası ve İstiklal Marşı’nın derin anlamı hakkında bilgiler sundu. Vali Mustafa Eldivan’ın da yer aldığı etkinlikte, bağımsızlık ruhu ve milli mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı.