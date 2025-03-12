Haberler

Vali Eldivan ‘İstiklal Marşı’ Konferansında Konuştu

KONFERANS KATILIMI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu bir konferansa katıldı. Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirildi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN HAYATI

Konferansta emekli Vali ve yazar Adnan Yılmaz, katılımcılara Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı, düşünce dünyası ve İstiklal Marşı’nın derin anlamı hakkında bilgiler sundu. Vali Mustafa Eldivan’ın da yer aldığı etkinlikte, bağımsızlık ruhu ve milli mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Usulsüzlük İddiaları İnceleniyor

Çorum'da usulsüz bina projesi iddiasıyla tutuklanan mühendisin durumu, Vali Ali Çalgan tarafından üç boyutta incelendi. Usulsüzlük tespit edilecek projeler belirlenecek.
Haberler

Erdoğan’a DEM Parti’den Randevu Talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti ile görüşme isteğine olumlu yanıt vermesinin ardından, DEM Parti, İmralı Heyeti'nin randevu talep ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.