Vali Eldivan Mehmetçikle Sahurda Buluştu

SAHURDA MEHMETÇİKLE BULUŞMA

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, sahur için askerlerle bir araya geldi. Askerlerden biriyle ailesi arasında görüntülü bağlantı kurarak onların hasretlerine de ortak oldu.

KADİR GECESİ VE RAMAZAN Bayramı TEBRİKLERİ

Vali Eldivan, jandarma personelinin Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Ayrıca, vatan nöbetinde bulunan tüm Mehmetçiğe sağlık ve esenlikler temennisinde bulundu.

VALİ ELDİVAN’A EŞLİK EDEN İSİMLER

Vali Eldivan’a, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve İl Müftüsü Bayram Danacı da eşlik etti.