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Vali Eldivan Personelle İftarda Buluştu

VALİ ELDİVAN PERSONELİ İFTARDA BULUŞTURDU

Vali Mustafa Eldivan, Valilik birimlerinde çalışan personelle iftar programında bir araya geldi. Vali Eldivan, Ramazan ayının manevi havasına atıfta bulunarak, bu özel zamanların birlik ve beraberlik içinde geçirilmesinin önemini vurguladı. Kamu hizmetinde görev yapan personelin, vatandaşlara devletin güler yüzünü yansıttığını belirtti.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ

Vali Eldivan, “Her daim vatandaşımızın yanında olun. İş ve işlemleri en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirin. Vatandaşımız, Valiliğimizden ya da herhangi bir kamu kurumundan memnun ayrılmalı. Sizlerden özellikle bunu istiyorum,” diye konuştu. Ayrıca programın sonunda personelin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Eldivan, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

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