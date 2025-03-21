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Vali Eldivan, POMEM İftarıyla Polislerle Buluştu

POLİS ADAYLARIYLA İFTAR SOFRASINDA BULUŞMA

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geliyor. Programda, polis adaylarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Eldivan, meslek hayatına dair önemli tavsiyelerde bulunuyor.

POLİSLİK MESLEĞİNİN TEMELLERİ

Polislik mesleğinin disiplin, fedakarlık ve vatan sevgisi üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, genç polis adaylarına görevlerinde başarı dileyerek devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını veriyor.

PROGRAMDA YANINDAKİ İSİMLER

Vali Eldivan’a iftar programında, Bayburt İl Jandarma Komutanı ve Bayburt Emniyet Müdür Vekili de eşlik ediyor. Bu buluşma, polis adayları için moral kaynağı oluşturuyor.

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