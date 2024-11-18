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Vali Gül’den Havai Fişek Uyarısı

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HAVALI FİŞEK KULLANIMINA İZİN GEREKLİ

Vali Gül, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, havai fişek kullanımıyla ilgili izin alınmasının gerektiğini vurguladı. “Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır” sözleriyle, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

GENELGE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Gül, aynı zamanda konuyla ilgili genelgeye de paylaşımında yer verdi. Bu durum, havai fişek kullanımının düzenlenmesi ve kontrol altına alınması açısından önem taşıyor. Havai fişek atmanın belirli saatlerde ve izinle yapılması, olası tehlikelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

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