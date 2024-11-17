Vali Gül’den Havai Fişek Uyarısı

VALİ GÜL’DEN HAVAİ FİŞEK İZNİ DUYURUSU

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, havai fişek atma işlemi için izin alınmasının gerekliliğini vurguladı. “Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

KURAL DIŞI HAREKETLERE AĞIR CEZA

Gül, izinsiz havai fişek atanların karşılaşabileceği yaptırımlara da değindi. “Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır.” iddialarında bulundu. Ayrıca, paylaşımında konuyla ilgili genelgenin de yer aldığını belirtti.