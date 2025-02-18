Vali Gül’den İstanbul İçin Hava Uyarısı

İSTANBUL’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya platformu üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün analizlerine dayanarak 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’un olumsuz hava koşullarından etkileneceğini belirtti. Vali Gül, vatandaşlara “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.” şeklinde uyarılarda bulundu.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP ÖNERİSİ

Ayrıca, resmi açıklamalara ve güncel bilgilere ulaşabilmek için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önemi vurgulandı.