Vali Gül’den Saraçhane Açıklaması

SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMI VE GÖSTERİLER

Vali Gül, sosyal medya hesabından duyurusunda emniyet teşkilatının Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı gösterdiği büyük sabır ve kararlılığı vurguladı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde incelemelerde bulundu.

ZARAR GÖREN CAMİ VE HAZİRESİ

Polise taş, havai fişek ve çeşitli maddelerle saldıran kişilerin tespit edildiğini belirten Gül, “Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.” ifadesini kullandı. Gül, açıklamasının ardından zarar gören Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme gerçekleştirdi. Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da izinsiz gösterilerin gerçekleştirildiği Fatih’teki Saraçhane Parkı’na gitti. Burada emniyet müdür yardımcılarından bilgi alıp parkın çevresini inceledi. Daha sonra zarara uğradığı belirtilen Şehzadebaşı Camisi’ne geçerek haziredeki kabirlerde inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Ek olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçuna karıştığını belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler sürerken, 28 zanlının yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.