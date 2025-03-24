Vali Gül, Saraçhane’deki İzinsiz Gösterileri İnceledi

ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ’NDEKİ PROTESTO OLAYLARI

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma dolayısıyla gerçekleştirilen protesto gösterilerinin merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane oldu. Saraçhane’deki eylemler birkaç gündür sürerken, bazı protestocular skandal bir harekette bulundu. Şehzadebaşı Camisi’ne giren bu protestocular, cami ve haziresine zarar verdi. Olayın ardından bir grubun, Şehzadebaşı Camisi’nde iftar çağrısı yapması provokasyon söylentilerini gündeme getirdi.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA VE İNCELEME

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme gerçekleştirdi. Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti. Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini ifade eden Gül, “Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir.” diye konuştu. Ayrıca, vatandaşlardan maskeli kişilerin bulunduğu yerlerden uzak durmalarını ve izinsiz gösterilere katılmamalarını istedi.

CHP HEYETİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRACAK

Yaşananların ardından CHP heyeti, İstanbul Valisi Gül ile bir görüşme yaptı. CHP heyeti, Saraçhane’deki iftar çağrısının ardından gerilimin artmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağı bilgisini paylaştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise partisinin MYK toplantısına dair açıklamada bulundu. Yücel, “Yapılan bu büyük hukuksuzluklara, yargı terörüne ve demokrasimize yönelen bu 19 Mart hukuk darbesine karşı yurdun dört bir yanında büyük dayanışmaya ve itiraza hep birlikte tanıklık ettik.” dedi. Ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk ve adaletin yanında olan, demokrasiden taraf olan herkesle Saraçhane’de her gece yüzbinlere seslendik.” şeklinde açıklama yaptı. Yücel, iktidarın bu dayanışmayı baltalamak için çaba sarf ettiğini de dile getirdi.