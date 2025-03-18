Vali Gül, Şehit Yakınlarına Madalya Verdi

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL’DEN DUYGULU TÖREN

İstanbul Valisi Davut Gül, düzenlenen törenle 21 şehit yakınını ve 20 gaziyi Devlet Övünç Madalyası ve Beratları ile onurlandırdı. Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt içinde veya dışında başarılarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için gurur kaynağı olan şehitlerin yakınları ve kahraman gazilere bu madalyalar takdim edildi. İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, 3’üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu gibi önemli isimler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ ANILDI

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümüne yönelik mesajı okundu. Erdoğan, “Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale zaferinin 110’uncu Yıl Dönümünü anıyor, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum” şeklinde duygularını dile getirdi. Çanakkale’deki azmi ve imanı, düşman karşısında sergilenen cesareti vurgulayan Erdoğan, bu zaferin milletin birliğiyle elde edildiğini söyledi.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE ŞÜKRAN

Törende konuşan Vali Davut Gül, “Türkiye’nin her yerinde Cumhurbaşkanımız tarafından verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize tevcih ediliyor. Bu topraklar için şehitler verdik. Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde yapıyoruz. Her bir ferdin şehitlerimize, şehit yakınlarına ve gazilerimize minnet borcu bulunuyor” dedi. Gül, şehitlerin ölmediğine inanan bir inancın mensubu olduklarını belirtti ve bu onurun, devlet ve millet olarak taşındığını ifade etti.

BİR BÜTÜN OLMAK

Konuşmasına devam eden Vali Gül, “Şehitlerimizi ve gazilerimizi kendi öz evladımız gibi görüyoruz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olmak, millet olmak böyle bir şey. Yapılan hiçbir şey şehitlerimizi geri getirmeyecek, ama aziz milletimizin ve devletimizin kararlılığı hepimizi yaşatacaktır” şeklinde konuştu. Gül, şehit ailelerine ve gazilere olan minnettarlığını belirtirken, takdim edilen Devlet Övünç Madalyası’nın gelecek nesillere gururla aktarılmasını temenni etti.