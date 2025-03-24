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Vali Hacıbektaşoğlu İftar Programında Buluştu

VALİ HACI BEKTAŞOĞLU İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi’nin personeliyle düzenlenen iftar programında buluştu. Kamu hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinde önemli rol üstlenen İl Özel İdaresi çalışanlarına emekleri için teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu; Ramazan ayının paylaşma, kaynaşma ve gönül birliği sağlama yönündeki önemine değindi.

PAYLAŞMA VE KAYNAŞMANIN ÖNEMİ

Aynı sofrada buluşmanın değerini vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Ramazan ayı vesilesiyle sizlerle bir arada olmak bizler için kıymetlidir. İlimizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinde sizlerin katkısı büyüktür. Hep birlikte daha iyiye ulaşma yolunda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İFTAR YEMEĞİNE KATILIM

İftar yemeğine, Vali Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve diğer personeller de katıldı.

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