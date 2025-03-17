Vali Hacıbektaşoğlu Jandarma İftarında Buluştu

İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde jandarma personeliyle birlikte iftar yaptı. Vali Hacıbektaşoğlu’na bu buluşmada eşi Güney Hacıbektaşoğlu da eşlik etti. Jandarma personeli ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştiren Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

JANDARMANIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Vali Hacıbektaşoğlu, jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Tüm personele görevlerinde başarı dileyen Hacıbektaşoğlu, jandarmanın toplum için ne denli önemli olduğunu vurguladı.