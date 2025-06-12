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Vali Hamza Aydoğdu, Kaymakamları Kabul Etti

Önemli Değişiklikler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2025/205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer ve Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu’nu kabul etti. Vali Aydoğdu, il ve ilçelerde gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı mülki idare amirlerine teşekkür etti.

Yeni Başarılar Diliyor

Vali Hamza Aydoğdu, görevi sona eren kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Bu ziyaret, yeni atamaların yaşandığı bir dönemde önemli bir destek ve motivasyon kaynağı oluşturuyor.

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