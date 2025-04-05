Vali Hatipoğlu: “Hak Sahipleri 2025’te Yeni Konutlara Yerleşecek”

ELAZIĞ’DA AFET RİSK AZALTMA PLANI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Elazığ’da düzenlenen il afet risk azaltma planı toplantısında konuşan Vali Numan Hatipoğlu, depremden etkilenen vatandaşlar için yürütülen konut projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Vali Hatipoğlu, “Yaklaşık 37 bin konut yapıldı, yeni yaşam alanları ortaya konuluyor. Bu anlamda da depremden etkilenmiş olan vatandaşlarımız, hak sahiplerini 2025 yılı içerisinde tamamen yeni konutlarına yerleştirmek gibi bir hedef doğrultusundayız” dedi.

VALİ HATİPOĞLU: “ELAZIĞ AFET RİSKİ TAŞIYAN BİR BÖLGE”

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve ilgili paydaşlar katıldı. Vali Hatipoğlu, Elazığ’ın farklı doğal afetlere karşı risk taşıyan bir bölge olduğunu vurgulayarak, “Elazığ, hem Doğu Anadolu fayına hem de Kuzey Anadolu fayına olan kesişimi, aynı zamanda yakın bir dönem itibariyle sürekli olarak alarm verdiği ifade edilen Yedisu fayına yakınlıkları olan bir bölgede. 2020 ve 2023 depremlerinden de etkilenmiş olan bir ilimiz” ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Hatipoğlu, deprem sonrası iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Hala iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 37 bin konut yapıldı, yeni yaşam alanları ortaya konuluyor” dedi. Toplantıda ayrıca il afet risk azaltma planının kapsamı, afet risk analizi ve alınacak tedbirlerle ilgili detaylı sunumlar yapıldı.

2025 HEDEFİ: TÜM HAK SAHİPLERİ YENİ KONUTLARINA YERLEŞECEK

Vali Hatipoğlu, 2025 yılına kadar depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin yeni konutlarına yerleştirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Toplantı, afet risklerinin azaltılmasına yönelik somut adımların belirlenmesi ve paydaşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.