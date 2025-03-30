Vali Hatipoğlu’na Duygusal Albüm Sürprizi

GAZİ HUZUREVİ ZİYARETİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı’nı kutlamak amacıyla eşi Ayfer Hatipoğlu ve beraberindekilerle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gazi Huzurevi’ni ziyaret etti. Burada huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Hatipoğlu, yaşlı vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti. Ancak bu ziyaret, bayramlaşmanın ötesine geçerek, 84 yaşındaki Mehmet Arif Özenç tarafından hazırlanmış özel bir sürprizle gerçekleşti.

DUYGUSAL ALBÜM SÜRPRİZİ

Mehmet Arif Özenç, Vali Hatipoğlu’nun Elazığ Valiliği görevine başladığı günden itibaren çektiği ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflardan oluşan anlamlı bir albüm hazırladı. Bu duygusal hediye, Vali Hatipoğlu’na sürpriz olarak takdim edildi. Albümü elinde tutarken duygulanan Vali, bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. “Bu albüm beni gerçekten çok duygulandırdı” diyen Vali Hatipoğlu, huzurevi sakinlerinin ilgisini ve Mehmet Arif Özenç’in jestini takdir ederek teşekkürlerini sundu. Ayrıca, albüm üzerindeki fotoğraflarla ilgili olarak fotoğrafçısı Mehmet Öner’e, “Mehmet, örnek al” demesi de tebessüm oluşturdu.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, “Öncelikle aziz milletimizin İslam aleminin ve Elazığlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olması ve güçlendirmesi adına tüm vatandaşlarımızın bayramını tekrardan tebrik ediyoruz” dedi. Vali, sabah İzzetpaşa Camii’nde vatandaşlarla bayram namazını kıldığını, ardından bayramlaşma gerçekleştirdiklerini ve yine devlet koruması altındaki çocuklarla gençlerle bayramlaşarak huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldıklarını belirtti. Vali Hatipoğlu, “Mehmet amcamız PTT emeklisi ve bizim için çok anlamlı bir sürpriz hazırlamış” ifadesiyle Özenç’in yaptığı jestin kendisini derinden etkilediğini vurguladı.