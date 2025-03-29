Vali Hatipoğlu’ndan Emniyet Noktalarına Ziyaret

VALİ HATİPOĞLU’NDAN BAYRAM ZİYARETLERİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle Diyarbakır Yolu, Bingöl Yolu ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı Emniyet Uygulama Noktalarını ziyaret etti. Görevdeki emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutlayan Vali Hatipoğlu, yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Ziyaretler sırasında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdürü Vekili Seydi Ertekin de yer aldı. Vali Hatipoğlu, görevdeki jandarma ve emniyet personelinin bayramını kutlayarak, “Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Ayrıca, yolculuk eden vatandaşlarla bir araya gelip onların bayramlarını da kutladı.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Bayram süresince trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapan Vali Hatipoğlu, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, “Trafik güvenliğini sağlamak temel hedefimizdir” dedi.