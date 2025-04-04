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Vali Işın’dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

KÜTAHYA VALİSİ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Suriye’nin El-Bab şehrinde 24 Şubat 2017’de şehit olan Uzman Onbaşı Selman Çelik’in ve yine Suriye’nin İdlib şehrinde 27 Şubat 2020’de şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın ailelerine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında konuşan Vali Işın, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin asla unutulmayacağını ve haklarının ödenemeyeceğini vurguladı. Işın, “Ülkemizin birliği, milletimizin huzuru ve bayrağımızın dalgalanması uğruna canlarını veren şehitlerimiz, en yüce makamlardan birine ulaşmıştır” şeklinde ifadelerde bulundu.

Vali Musa Işın, geride kalan şehit ailelerinin kendileri için kutsal bir emanet olduğunu belirterek, “Bu emanete sahip çıkmak, bizlerin en büyük sorumluluğudur” dedi. Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Işın, onlarla sohbet edip, taleplerini dinleyerek, ailenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve yakınları ise, destek ve dayanışma için Vali Işın’a teşekkür etti.

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