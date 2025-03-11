Vali Işın: Ramazan Birlik ve Beraberlik Ayı

RAMAZAN AYININ MANEVİ ÖNEMİ

Kütahya’da gerçekleşen iftar programında söz alan Vali Musa Işın, Ramazan ayının manevi değeri üzerinde durdu. Vali Işın, Ramazan’ın ümmetin bir arada olduğu, gönüllerin temizlendiği ve duaların kabul edildiği bir rahmet ayı olduğunu ifade ederek, “Ramazan ayına kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Bu ay, bizlere emanet edilen en kıymetli zaman dilimlerinden biridir. Ramazan, ümmetin birlik ve beraberlik içinde olduğu, gönüllerin arındığı, duaların kabul olduğu bir rahmet ayıdır. Bu güzel geleneği sürdüren ve bizlere miras bırakan ecdadımıza minnettarız. Allah, ibadetlerimizi kabul buyursun inşallah” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Müslümanların her daim birlik içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Vali Musa Işın, faktörler üzerinde durarak, “Müslümanlar, Ramazan’da olduğu gibi her zaman birlik içinde olmalı, birbirine destek vermeli, dua etmeli ve kardeşlik bağlarını güçlendirmelidir. Eğer Müslümanlar olarak birbirimize sahip çıkarsak, aramızdaki sevgi ve dayanışma daim olur.” şeklinde konuştu.