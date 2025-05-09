Vali Karakaya: Bitlis’in Kültürel Tanıtımına Önem Veriyoruz

VALİ KARAKAYA’NIN FESTİVAL AÇILIŞINDAKİ VURGULARI

Bitlis’te bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali’, kapsamlı bir açılış programıyla start aldı. Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve pek çok yerel yönetici, sanatçı, yazar ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, ünlü sunucu Tuğba Özay’ın Bitlis’in tarihi ile ilgili sunumu sahne aldı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN TANITIMI

Vali Ahmet Karakaya, festival katılımcılarına teşekkür ederek, “Bu topraklar Türk İslam kültürünün Anadolu’daki ilk izleri olan Kubbetül İslam Ahlat’ta şekillenen, Selçuklu mirası ile sadece taşlara işlenmiş estetik değil, aynı zamanda bir medeniyetin adalet, zerafet ve inançla taçlanmış anlayışını günümüze taşımaktadır. İlimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması valiliğimizce de önemseniyor. Festivalde emeği geçen ve buraya kadar gelerek festivale katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BITLİS’İN MEDENİYET TARİHİNE VURGU

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis’in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Bitlis’in Büyük İskender’in içindeki kalesiyle, Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle ve İpek Yolu üzerindeki tarihi ile daha keşfedilmemiş bir hazine. Biz filmlerde ve dizilerde yer almak istiyoruz. Bu yıl birincisini yapıyoruz ve bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bunun için reklama ihtiyacımız var. Bunu sizlerden istiyoruz. Bunu bize çok görmeyin” diye konuştu.

GENÇLERE SANATA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Oyuncu Selahattin Dağdöğen, tiyatrosu ile Türkiye’nin birçok yerinde bulunduğunu, fakat Bitlis’e ilk kez geldiğini belirtti. Gençlere seslenerek, tiyatroya ve sanata sahip çıkmalarını isteyen Dağdöğen, bunun için iş insanları ve yöneticilerin kapısını aşındırmalarını istediklerini vurguladı. Açılış programı, toplu fotoğraf çekimi ve film gösterimi ile sona erdi.