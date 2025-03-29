Vali Karakaya Yol Güvenliği Denetiminde Bulundu

DENETİMLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesinde emniyet ve jandarma tarafından kurulan yol kontrol noktalarındaki denetimler hakkında bilgi aldı. Bitlis Valiliği’nden gelen açıklamada, Vali Karakaya’nın vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat etmeleri amacıyla alınan tedbirleri yerinde gözlemlediği ifade edildi.

TRAFFİK KURALLARINA UYULMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Bayram döneminde trafik yoğunluğunun arttığını vurgulayan Karakaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu. Bayram sevinci için herkesin kurallara azami dikkat etmesi gerektiğini aktaran Karakaya, “Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımına özen gösterilmesi ve özellikle uzun yola çıkan vatandaşlarımızın belirli aralıklarla dinlenmeleri büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyor, kazasız, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

ZİYARETLERDE YANINDAKİ İSİMLER

Karakaya’nın yaptığı ziyaretlerde, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ona eşlik etti.