Vali Koç, Açık Kapı Birimini İnceledi

AÇIK KAPI BİRİMİNİ ZİYARET

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Açık Kapı Birimini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor. Valilik bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Biriminde incelemeler yapan Vali Koç, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini aktarmalarına olanak tanıyor. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı’nın işlevine dikkat çeken Vali Koç, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alıyor.

KAMU HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Vali Koç, yaptığı açıklamada, devletin her zaman milletin hizmetinde olduğuna vurgu yapıyor. “Güçlü iletişim ve hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Açık Kapı, vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasına katkı sunuyor,” diyor. Vatandaşlar da talep ve sorunlarını doğrudan iletebilme imkanı sunan Açık Kapı uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade ediyor.