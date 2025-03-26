Vali Koç Bayram Öncesi Esnafla Buluştu

VALİ KOÇ’TAN BAYRAM ZİYARETİ

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı yaklaşırken Cumhuriyet Caddesi’nde alışveriş yapan halka katıldı. Esnafa ziyaretler gerçekleştiren ve vatandaşlarla samimi sohbetler eden Vali Koç, bayram alışverişlerinin bereketli olmasını dileyerek, herkesin bayramını kutladı. Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Koç, özellikle çocuklarla ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

ESNAFIN GÖRÜŞLERİ DİNLENİYOR

Esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Vali Koç, kentin huzur ve refahı için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bayramın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurgulayan Vali Koç, “Hemşehrilerimizin bayram sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum,” dedi.