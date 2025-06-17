Vali Koç, Down Sendromlu Cemal’i Ağırladı

YÜREKLERİ ISITAN BULUŞMA

Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplumda sevilen biri olan Down sendromlu Cemal Aksakboğa’yı Valilik makamında ağırladı. Göreve başlamasından bu yana vatandaşlarla iç içe olan, samimi tavırları ve gönül köprüleri kurma çabasıyla takdir toplayan Vali Koç, bu özel buluşmada da sıcak bir karşılama sağladı. Ziyaret sırasında, Cemal Aksakboğa’yı Valilik makamında misafir eden Vali Koç, gösterdiği ilgi ve şefkatle dikkatleri üzerine çekti.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünü esas alan Vali Koç, bu vesileyle de vatandaşların gönlünde özel bir yer edindi. Buluşma esnasında yaşanan sıcak ve içten anlar, Cemal Aksakboğa’nın neşesi ve samimi tavırları ile daha da renkli hale geldi. Ziyaret boyunca makam odası kahkahalar ve sevgi dolu bakışlarla doldu. Vali Koç, Cemal’e makam kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, “Sen bizim kardeşimizsin. Ne zaman istersen, başımızın üstünde yerin var” dedi.

CEMAL’İN ENERJİSİ

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Vali Koç, “İlimizin sevilen yüzlerinden, samimiyetiyle herkesin gönlünde taht kuran Down sendromlu Cemal kardeşimizi Valiliğimizde misafir ettik. Cemal’in içten tebessümü ve hayat dolu enerjisi, bizlere sevginin, iyiliğin ve kardeşliğin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı. Her zaman olduğu gibi, özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız; onların mutluluğu, bizim en büyük kazancımızdır” ifadesini kullandı.

TEŞEKKÜR VE VEDA

Ziyaretin sonunda Cemal Aksakboğa, kendisine gösterilen ilgi ve şefkat için Vali Koç’a teşekkür etti. Samimiyetiyle Vali Koç’un gönlünde bir kez daha yer eden Cemal, Valilikten ayrılırken el sallayarak, “Yine geleceğim” şeklinde veda etti.