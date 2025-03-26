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Vali Koç Kadir Gecesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

KADIR GECESİ İBADETI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek ibadet etti. Teravih namazının sona ermesinin ardından camideki cemaatle sohbet eden Vali Koç, Kadir Gecesi’nin tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Kadir Gecesi’nin bin aydan daha kıymetli olduğunu vurgulayan Koç, “Bu mübarek gecede, duaların kabul olmasını, gönüllerin huzur bulmasını diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, mazlumların yüzünü güldürsün. Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun” şeklinde ifadeler kullandı.

Camiyi dolduran vatandaşlarla tek tek selamlaşan Vali Koç, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Gece boyunca camide ibadet eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin tadını çıkardı. Ağrı’daki Kadir Gecesi etkinliğine, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılırken, camilerde dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Müftülük tarafından düzenlenen özel programda ise ilahiler seslendirilerek Kadir Gecesi’nin manevi iklimi tüm katılımcılar tarafından hissedildi. Valilik, Kadir Gecesi münasebetiyle camilerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Ayrıca, Kadir Gecesi dolayısıyla hayırseverler, cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

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