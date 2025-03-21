Vali Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu

MUHTARLARLA İFTAR PROGRAMI YAPILDI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehirde görevde olan muhtarlarla birlikte iftar yemeği düzenledi. Vali Koç, il protokolüyle beraber muhtarları Burçin Uysal Öğretmenevi’nde misafir ederek, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde iftar yapma fırsatı buldu. İftar programında konuşma yapan Vali Koç, Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, “Bu mübarek ayda sadece sofralarımızı değil, gönüllerimizi de paylaşarak kardeşliğimizi pekiştiriyoruz.” dedi.

MUHTARLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Konuşmasında Koç, muhtarların mahallelerde ve köylerde dayanışma ruhunu yaşatma görevini üstlendiklerini, ayrıca vatandaşların sesi konumunda olduklarını belirtti. “Devletimiz ile milletimiz arasında köprü vazifesi gören en önemli yapı taşlarındansınız” diye ekledi. Koç, muhtarların gösterdiği özverili çalışmaların sayesinde, mahallelerdeki ve köylerdeki sorunların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabildiğini ifade etti.

DEVLET HİZMETTE HER ZAMAN YANINDAYDI

Ağrı Valisi, şehrin kalkınması ve vatandaşların refahı için muhtarlarla iş birliği yapmanın büyük bir önem taşıdığını da sözlerine ekledi. “Devlet, halkının huzuru ve güvenliği için her zaman sahada olacak; yerel yönetimler olarak muhtarlarla birlikte çalışarak her sorunu çözme gayretinde olacağız.” şeklinde konuştu.