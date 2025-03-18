Vali Koç, Şehit Aileleriyle İftar Yaptı

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, şehit aileleri ile gazilerle iftar programında buluştu. Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar etkinliğine katılım sağladı.

ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ BU TOPRAKLARIN TEMELİDİR

Programda bir konuşma gerçekleştiren Vali Koç, “Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Devletimiz, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Sizler bizlere emanet, bizler de sizlerin birer evladıyız” dedi.