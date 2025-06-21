Vali Kübra Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ağırladı

AFYONKARAHİSAR VALİSİ ŞEHİT AİLESİNİ AĞIRLADI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şehit Servet Akkuş’un babası Zafer Akkuş ve annesi Ayşe Akkuş’u makamında ağırladı. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan da katıldı.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK SÜRECEK

Vali Yiğitbaşı, “Şehit ailelerimiz bizim için her zaman önceliklidir. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye belirtti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, devletin şehit yakınlarına yönelik sunduğu destekler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.