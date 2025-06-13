Vali Kübra Yiğitbaşı, Şehit Ailesiyle Görüştü

VALİ YİĞİTBAŞI ŞEHİT AİLESİNİ AĞIRLADI

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Şehit Ömer Sayar’ın annesi Semiha Sayar ve kardeşi Şükriye Sayar’ı makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Vali Yiğitbaşı, şehit ailesiyle sıcak bir sohbet gerçekleştirerek, durumlarına duyduğu hassasiyeti gösterdi. Şehitlerin geride bıraktığı değerlerin, milletin en kıymetli varlıkları olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, devletin şehit yakınları ve gaziler konusunda her daim yanında olduğunun altını çizdi.

GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLÜ TUTACAĞIZ

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, “Her türlü kötü niyetli girişime ve fitneye rağmen, şehit ailelerimizle ve gazilerimizle olan gönül bağımızı en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz,” şeklinde açıklama yaptı. Ziyaret, her iki tarafın iyi dileklerini iletmesiyle sona erdi.