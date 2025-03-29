Vali Kumbuzoğlu’ndan Bayram Denetimi ve İkram

Vali Kumbuzoğlu, bayram önlemlerini yerinde inceledi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin şehirlerarası yolda aldığı önlemleri denetlemek için sahaya indi. Bayram dönemi boyunca yoğunluk yaşanan Aksaray-Adana Karayolu’ndaki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolleri gözlemleyen Vali Kumbuzoğlu, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı yolculuklar diledi. Vatandaşlara çikolata ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.

vatandaşların güvenliği ön planda

Vali Kumbuzoğlu, emniyet ve jandarma ekiplerinin ocaklara ateş düşmemesi için 7/24 sahada olduğunu ifade etti. “9 günlük Ramazan Bayram tatili nedeniyle vatandaşlarımız memleketlerine gidiyorlar. Bizler de vatandaşlara hayırlı yolculuklar dilemek ve alınan tedbirleri yerinde görmek için incelemelerimizi yaptık. Şu anda sahadayız, kontrollerimizi yapıyoruz. Araçlarımızı durduruyoruz ve uyarılarımızı yapıyoruz.” şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatları doğrultusunda uyarılar yaptıklarını ve araç sürücülerine dikkat etmeleri konusunda hatırlatmalar yaptıklarını vurguladı.

bayramın anlamı ve güvenli yolculuk

Kumbuzoğlu, “Bayram, geleneklerimizin en önemli günlerindendir. Hepimiz çocuklarımızla bersama memleketimize, köylerimize, büyüklerimizi ziyarete gidiyoruz. Bu dokuz günü bayram havası içerisinde geçirmek istiyoruz. Gönül ister ki hüzün yaşamayalım, hiçbirimiz üzülmeyelim. Bu yılki motto hassasiyetimiz ‘yolun sonu hüzün olmasın, yolu sonu güzel olsun, yolun sonu mutluluk olsun, yolun sonu bayram olsun’ düşüncesiyle bütün yolcularımızı uyarıyoruz.” dedi. Hemşerilerinin bayramını kutlayan Kumbuzoğlu, “Tek amacımız vatandaşımızın huzurudur. Vatandaşımız mutlu olsun, güvende olsun, bu bize yeter.” ifadelerini kullandı.