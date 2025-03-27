Vali Makas’a Devlet-Millet Dayanışması Ödülü

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, katıldığı iftar programında “Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmete ve gönül coğrafyamıza hizmetle mükellefiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı. Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi’nde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları ev sahipliği yaptı ve yaklaşık bin kişi katılım gösterdi. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda, Vali Makas, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemine vurgu yaptı.

RAMAZAN’IN ANLAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Vali Makas, “Türkiye, İslam’a sancaktarlık yapmak adına dirilişe geçmiş, ayağa kalkmış; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüyen bir bu ülkedir. Ölene kadar, kıyamete dek başka kimselere de Anadolu yurdunu yar etmeyiz” dedi. Programda “Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak” mesajını da vererek, “Hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmete ve gönül coğrafyamıza hizmetle mükellefiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Kadir Gecesi’ni de gerektiği gibi ihya eden kullarından eylesin” ifadelerini kullandı.

KIRIKKALE’NİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Kırıkkale’nin her zaman en iyisine layık olduğunu belirten Vali Makas, “Kırıkkale; vatan, millet, Sakarya denildiğinde ‘ben varım’ diye ilk adım atan, büyük ve mübarek bir şehirdir. 275 şehidimizin olduğu bu şehre ne yapsak azdır. Şeyh Edebali’nin dediği gibi, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Bizler de insanı yaşatacağız, hizmet edeceğiz, dualarına talip olacağız” dedi.

İSLAMİ DEĞERLER KÜLLİYESİ’NE ÖVGÜLER

Vali Makas, Kırıkkale İslami Değerler Külliyesi ve Siyeri Nebi Kutsal Emanetler Müzesi’nin önemini de dile getirdi. “Kırıkkale’nin gezilebilecek en güzel yeri bu külliyedir. Başta Bahattin Akyön olmak üzere emeği geçen iş insanlarına, siyasilere, bürokratlara teşekkür ediyorum. Rabbim ebeden razı olsun” şeklinde konuştu. Program sonunda, Vali Mehmet Makas’a sivil toplum kuruluşları tarafından “Devlet-Millet Dayanışması Ödülü” takdim edildi.