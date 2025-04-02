Vali Makas, Esnafla Bir Araya Geldi

VALİ MAKAS ESNAFLA BULUŞUYOR

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Vali Makas, kentteki işletmelere ziyaretler gerçekleştiriyor ve burada esnaf ile samimi diyaloglar kuruyor. Zafer Caddesi boyunca bulunan iş yerlerine tek tek uğrayan Makas, esnaflarla sohbet ediyor ve onların taleplerini ve önerilerini dinliyor.

İŞLETMELERE DESTEK VURGUSU

Ziyaretleri sırasında hem iş yeri sahipleri ile hem de vatandaşlarla sıcak iletişimler kuran Vali Makas, “Hayırlı ve bereketli kazançlar” dileyerek her zaman yanlarında olduklarını belirtiyor. Aynı zamanda gıda sektöründe faaliyet gösteren tesisleri de ziyaret eden Vali, burada karşılaştığı vatandaşlara iyi yolculuklar dileğinde bulunuyor.

MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR

Makas’ın gerçekleştirdiği bu ziyaretler, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkıda bulunan işletmelerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Makas, “Sahada olmaya ve vatandaşlarla bir arada bulunmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulunuyor.