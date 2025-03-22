Vali Makas, İftar Programında Koruyucu Ailelerle Buluştu

RAMAZAN İFTAR PROGRAMI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Ramazan ayı vesilesiyle koruyucu ailelerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinlik, iş insanı Adnan Duman’ın sponsorluk desteği ile gerçekleştirildi. Vali Makas, Türkiye’nin sosyal hizmetler alanındaki ilerlemelerini kutlarken, aynı zamanda savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ROLÜ

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önemli değişimler yaşadığını vurgulayan Vali Makas, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla yürütülen projelerin ülkenin her alanda güçlü bir konuma ulaşmasını sağladığını ifade etti. Koruyucu Aile Hizmeti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlendiğini belirten Makas, “Evlatlarımıza anne-baba sıcaklığında bir yuvada koruyucu ailelik yapmak, gönülden söylüyorum, sizin cennetiniz olur. Bu çocukları milli ve manevi değerlerle yetiştirmek en büyük hizmettir” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ DEĞERLENDİRMESİ

Vali Makas, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını belirterek, bu başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığının büyük katkısı olduğunu vurguladı. Savunma alanındaki gelişmeler üzerine, kendisine bir kişi tarafından aktarılmış önemli bir sözü de paylaştı. “Sayın Cumhurbaşkanımıza, dünyada artık savunmaya ihtiyaç olmadığını söyledik,” diyerek bu söylemlerin geçmişteki yanlış algıların ne kadar yersiz olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

GÜÇLÜ İRADE VE MİLLET DESTEĞİ

Vali Makas, Türkiye’nin sosyal hizmetlerde ve stratejik alanlarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini dile getirerek, bu başarıların ardında güçlü bir irade, millet desteği ve kararlı bir liderliğin bulunduğunu ifade etti. Programın sonunda, koruyucu aile sistemine gönül veren vatandaşlara teşekkür eden Vali Makas ve eşi Elif Makas, çocuklarla da yakından ilgilendi.