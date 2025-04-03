Vali Makas, Kırıkkale Esnafıyla Buluştu

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELİŞİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Makas, Kırıkkale’deki işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Zafer Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet etti. Bu süreçte esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Makas, hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara hitap ederek, “Hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz” şeklinde destek mesajı verdi.

GIDA SEKTÖRÜNÜ ZİYARETİ

Vali Makas, gıda sektöründe üretim yapan tesisleri ziyaret ederek orada karşılaştığı vatandaşlara da iyi yolculuklar diledi. Gerçekleştirilen bu ziyaretler, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılık buldu. Kentin ekonomik ve sosyal yapısına değer katan işletmelere destek olmanın önemini vurgulayan Makas, “Sahada olmaya ve vatandaşlarla bir arada bulunmaya devam edeceğiz” ifadesiyle bu konuda kararlılığını ortaya koydu.