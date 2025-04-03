Haberler

Vali Makas, Kırıkkale Esnafıyla Buluştu

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELİŞİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Makas, Kırıkkale’deki işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Zafer Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet etti. Bu süreçte esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Makas, hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara hitap ederek, “Hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz” şeklinde destek mesajı verdi.

GIDA SEKTÖRÜNÜ ZİYARETİ

Vali Makas, gıda sektöründe üretim yapan tesisleri ziyaret ederek orada karşılaştığı vatandaşlara da iyi yolculuklar diledi. Gerçekleştirilen bu ziyaretler, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılık buldu. Kentin ekonomik ve sosyal yapısına değer katan işletmelere destek olmanın önemini vurgulayan Makas, “Sahada olmaya ve vatandaşlarla bir arada bulunmaya devam edeceğiz” ifadesiyle bu konuda kararlılığını ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Haberler

Firmaların Siyasi Çatışmalardan Uzak Tutulması Gerekir

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, üreticilerin siyasi meselelerle uğraşmasının ekonomiye zarar verdiğine dikkat çekerek, iş dünyasına destek verilmesi gerektiğini belirtti.
Haberler

Halat Çekme Yarışmasında İp Koptu

İskilip'te halat çekme yarışmasında ip koptu ve renkli anlar yaşandı. İzleyiciler, düşen yarışmacılarla birlikte keyifli anlar paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.