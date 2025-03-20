Vali Makas, Özel Öğrencileri Ağırladı

ÖZEL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİŞ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel öğrencilerle bir araya geldi. Vali Makas, bu anlamlı günde öğrencilerin hazırladığı mektupları kabul etti. Bu buluşma, hem özel bireylerin toplumsal farkındalığını artırmayı amaçlıyor hem de öğrencilerin kendilerini ifade etme şansını değerlendiriyor.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Vali Makas, özel öğrencilerle ilgilenerek onların eğitim hayatları hakkında sohbet ediyor ve başarı dileklerinde bulunuyor. Bu yaklaşım, özel bireylerin desteklenmesi ve topluma kazandırılması açısından büyük bir önem taşıyor. Vali, farkındalık çalışmalarının artarak süreklilik kazanacağını da belirtiyor.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda Vali Makas, özel öğrencilere ve onlarla birlikte gelen misafirlere teşekkür ediyor. Ayrıca, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguluyor. Özel bireylerin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.