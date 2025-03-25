Vali Masatlı Askerlerle İftarda Buluştu

Vali Mustafa Masatlı, askerlerle beraber iftar yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, iftarını Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu’ndaki askerlerle birlikte gerçekleştirdi. Hatay’da göreve başladığı andan itibaren halkın gönlünde yer edinen Vali Masatlı, Ramazan Ayı boyunca da halkla ve bölgede zorlu görev yürüten personelle birlikte iftar yapmaya devam ediyor.

askerlerle birlikte iftar yapmanın mutluluğu

Vali Masatlı, Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu’nda Mehmetçikle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vatanın huzuru ve güvenliği için gece gündüz görevde olan Mehmetçiğin güvenliği, sağlığı ve huzuru için Devletin her türlü imkanı seferber ettiğini belirten Vali, askerlere görevlerinde başarılar diledi.