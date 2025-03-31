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Vali Masatlı Çocuklarla Bayramı Paylaştı

VALİ MASATLI’NIN ZİYARETİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, sevgi evlerini ziyaret ederek çocukların bayram mutluluğuna ortak oldu. Göreve geldiği günden itibaren, bölgedeki afetzede çocukların hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesini uygulamaya koyan Vali Masatlı, bu Ramazan Bayramı’ında çocukları unutmadı.

BAYRAM SEVİNCİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Vali Masatlı ve eşi, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yer alan sevgi evlerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Bayramın gerçek ruhunun ve bereketinin, çocukların gülümsemelerinde saklı olduğunu vurgulayan Vali Masatlı, ayrıca görevli personelin bayramını kutlayarak, onlara çalışmalarında başarılar diledi.

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