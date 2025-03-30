Vali Mustafa Çiftçi Jandarmayı Ziyaret Etti

ZİYARET VE BAYRAM KUTLAMASI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bayram namazının ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Vali Çiftçi, “Devletimizin bekası, halkımızın huzur ve güvenliği için cansiperane yürüttüğü görevini bayramda da sürdüren jandarma personeli ile bir araya geldi” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ASKERLERİN BAYRAMI KUTLANDI

İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Rıza Gündoğdu tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, görevi başında bulunan kahraman askerlerin bayramını kutladı. Ziyaret esnasında Vali Çiftçi’ye, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Orman Bölge Müdür Vekili Muammer Tizi de eşlik etti.