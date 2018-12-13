Vali Mutlu tahliye edildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 yıl hapis cezası ile yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tahliye edildi.
FETÖ/PDY’nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim’de onadı.
Geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne’ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne konuldu.
Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.
TRT