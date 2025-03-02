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Vali Osman Varol’dan İnşaat Alanı İncelemesi

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ADANA VALİSİ OSMAN VAROL YERİNDE DÖNÜŞÜM ALANLARINI İNCELEDİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremzede vatandaşlara sunulan yerinde dönüşüm alanlarını yerinde inceledi. Bakanlık, 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteği ile depremzede vatandaşlara yardımcı olarak yaptırılan 30 dairelik inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bu süreçte Vali Osman Varol’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği yetkilileri de eşlik etti.

GÜVENLİ KONUTLAR İNŞA EDİLİYOR

Binalarda yapılan incelemelerin ardından Vali Osman Varol, “Şehrimize sağlam ve güvenli konutlar inşa ediliyor. Kentimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmenin gayretiyle hafta sonu demeden, mesai mefhumu gözetmeden gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu çalışmalara olan bağlılık ve devam eden çabalar dikkat çekiyor.

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