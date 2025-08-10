Vali Özarslan, Köylülerin Dönüşüne İzin Verdi

VALİ, TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARIN KÖYLERİNE DÖNEBİLECEĞİNİ DUYURDU

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yangın sebebiyle tahliye edilen vatandaşların artık köylerine dönme imkanına sahip olduğunu belirtti. Köklen köyünde yangın tehdidinin ortadan kalktığını söyleyen Vali Özarslan, tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırılan 65 köylünün geri döneceğini açıkladı.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Vali Özarslan, yaptığı açıklamada, “Şu anda köyde tehlike uzaklaştı. 65 köylümüzü tedbiren tahliye etmiştik, onlar köylerine dönebilir. Yapmaları gereken tarımsal faaliyetleri var, hayvanları var, onun için köylerine dönüyorlar. Vatandaşlarımıza, sağduyulu davrandıkları ve bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi. Yangınla mücadele çalışmalarına da değinen Vali, “Şartlar değişmediği sürece, aşırı bir rüzgar oluşmadığı sürece kısa sürede yangını kontrol altına almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.