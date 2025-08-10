Haberler

Vali Özarslan, Köylülerin Dönüşüne İzin Verdi

VALİ, TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARIN KÖYLERİNE DÖNEBİLECEĞİNİ DUYURDU

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, yangın sebebiyle tahliye edilen vatandaşların artık köylerine dönme imkanına sahip olduğunu belirtti. Köklen köyünde yangın tehdidinin ortadan kalktığını söyleyen Vali Özarslan, tedbir amaçlı evlerinden uzaklaştırılan 65 köylünün geri döneceğini açıkladı.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Vali Özarslan, yaptığı açıklamada, “Şu anda köyde tehlike uzaklaştı. 65 köylümüzü tedbiren tahliye etmiştik, onlar köylerine dönebilir. Yapmaları gereken tarımsal faaliyetleri var, hayvanları var, onun için köylerine dönüyorlar. Vatandaşlarımıza, sağduyulu davrandıkları ve bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi. Yangınla mücadele çalışmalarına da değinen Vali, “Şartlar değişmediği sürece, aşırı bir rüzgar oluşmadığı sürece kısa sürede yangını kontrol altına almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.