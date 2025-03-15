Vali Özkan, Dünya Yetimler Günü’nde Çocuklarla Buluştu

VALİ ÖZKAN’DAN ÇOCUKLARA DESTEK

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen iftar etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Protokol konuşmalarının bulunmadığı program, Vali Özkan’ın isteği doğrultusunda çocuklar tarafından yönlendirildi. Manisa Valiliği’nin organizasyonuyla, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Vali Özkan, çocuklarla yakından ilgilenerek, sıcak bir atmosferde vakit geçirdi.

GELECEK İÇİN GÜVENLİ ORTAM

Vali Özkan, çocukların güvenli bir geleceğe sahip olmasının önemini dile getirerek, devletin daima çocukların yanında olduğunu ifade etti. “Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini temin etmek için her zaman yanlarındayız. Devlet olarak, onların huzurlu bir ortamda büyümeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Bu sözleriyle, çocukların yaşam kalitesinin artırılmasının toplumun öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLARLA NEŞELİ ANLAR

Vali Özkan ve çocuklar hep birlikte iftar yaptı. Program akışını çocuklara sorarak yönlendiren Vali Özkan, onların eğlenceli anlar geçirmesine olanak sağladı. ‘Protokol konuşmaları olmayacak’ diyerek mikrofonu, konuşmak isteyen çocuklara veren Vali Özkan, etkinlikte samimi bir ortam oluşturdu. Mikrofonu alan çocuklar duygu ve düşüncelerini içten bir şekilde paylaştı. Neşeli anların yaşandığı program, adeta bir bayram havasında geçti.